ЦСКА обыграл «Спартак» и прервал серию из 4 поражений подряд. Команда Воробьева идет 2-й на Западе
ЦСКА прервал серию из 4 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Ильи Воробьева обыграла «Спартак» со счетом 4:2.
На данный момент ЦСКА занимает 2-е место в таблице Запада, набрав 59 очков после 44 игр.
В следующем матче, 17 января, команда встретится с «Авангардом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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