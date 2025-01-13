Уоррен – о решении Фьюри завершить карьеру: «Не буду его ни в чем убеждать. Не исключаю, что он вернется»
Промоутер Фьюри не исключает, что Тайсон вернется в бокс.
«Это решение Тайсона, он провел два тяжелейших боя, долго не видел семью.
Я не буду его ни в чем убеждать. Вернется ли он? Я бы этого не исключал», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.
Напомним, сегодня Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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