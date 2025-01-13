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Уоррен – о решении Фьюри завершить карьеру: «Не буду его ни в чем убеждать. Не исключаю, что он вернется»

Промоутер Фьюри не исключает, что Тайсон вернется в бокс.

«Это решение Тайсона, он провел два тяжелейших боя, долго не видел семью.

Я не буду его ни в чем убеждать. Вернется ли он? Я бы этого не исключал», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Напомним, сегодня Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Фьюри завершил карьеру – уже в третий раз. А как же Джошуа?

Джошуа – о поединке с Фьюри: «Я хочу оставить след и выйти из игры на мажорной ноте»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
logoТайсон Фьюри
Фрэнк Уоррен
logoбокс
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