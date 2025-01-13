Трусова не будет претендовать на участие в олимпийской квалификации
Фигуристка Александра Трусова не планирует участвовать в отборе к Олимпиаде-2026.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Трусова (Игнатова) не будет участвовать в отборе к Играм, потому что «не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству Федерации фигурного катания России (ФФККР), так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе».
До 28 февраля ФФККР должна составить списки фигуристов, претендующих на нейтральный статус и участие в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026.
Квалификационный турнир пройдет в сентябре 2025 года в Китае. Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23, однако выступала на контрольных прокатах сборной России в этом сезоне.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
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