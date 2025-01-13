0

Трусова не будет претендовать на участие в олимпийской квалификации

Фигуристка Александра Трусова не планирует участвовать в отборе к Олимпиаде-2026.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Трусова (Игнатова) не будет участвовать в отборе к Играм, потому что «не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству Федерации фигурного катания России (ФФККР), так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе».

До 28 февраля ФФККР должна составить списки фигуристов, претендующих на нейтральный статус и участие в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026.

Квалификационный турнир пройдет в сентябре 2025 года в Китае. Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23, однако выступала на контрольных прокатах сборной России в этом сезоне.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
logoАлександра Игнатова (Трусова)
ФФККР
женское катание
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ирина Роднина: «Разговоры о Трусовой на Олимпиаде-2026 лишены всякого смысла и логики. Возвращайтесь в реальность»
1137 января, 05:46
«Какая Трусова? Какая Туктамышева? С ума сошли, что ли?» Ягудин о том, кто из фигуристок может поехать на отбор к Олимпиаде-2026
19929 декабря 2024, 13:50
Роднина о том, может ли Трусова отобраться на Олимпиаду: «Вернитесь в реальность, а не в желания и хотелки»
2324 декабря 2024, 09:15
Рекомендуем
Главные новости
Ирина Роднина: «Если запретят двойное гражданство, то ничего страшного в этом нет. Мы в 90-е почувствовали свободу, но вместе с ней пришла и безответственность»
59вчера, 19:11
Софья Самоделкина представит Казахстан на Универсиаде и Азиатских играх
39вчера, 16:32
Сергей Давыдов: «Лазарев вчера вышел на лед. У него все нормально»
7вчера, 16:19
Денис Самохин: «Прокат Малеиной и Самохина на Российско-китайских играх с учетом накрывшего их джетлага можно считать неплохим»
2вчера, 07:46
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: ЧР по прыжкам пройдет в январе в Петербурге, финал Гран-при – в феврале в Красноярске
209вчера, 06:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: чемпионат Европы пройдет в январе, чемпионат мира – в марте
52вчера, 06:00
Самохин о травме Нарижного: «Предстоит решение либо о продолжении сезона, либо о более углубленном лечении»
69вчера, 05:43
Владимир Морозов: «Сейчас мы с Евгенией Тарасовой катаемся в шоу. Полноценно тренировать у меня нет желания»
1511 января, 19:17
Никита Кацалапов: «С каждым новым шоу, новой ролью, новым образом мне все интереснее – что же будет еще дальше? «Лебединое озеро» стало одним из моих любимых»
911 января, 19:03
Александра Бойкова: «Николай Морозов – один из лучших тренеров фигурного катания и отдельно конька»
3411 января, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
198 января, 13:57
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
3930 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря 2024, 13:49
Рекомендуем