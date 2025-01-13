Промес должен 454 тысячи рублей налогов в России (Shot)

У Квинси Промеса есть крупная задолженность по налогам в России.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Shot, ФНС России выставила экс-футболисту «Спартака» долговой счет на 454 тысячи рублей.

Ранее также стало известно , что счета компании «Рестбар», доля в которой принадлежит Промесу, заморожены из-за задолженностей по налогам и сборам на сумму более 58 тысяч рублей.

Напомним, с февраля прошлого года Промес находится в ОАЭ после задержания его на зимних сборах «Спартака ». Суд в Амстердаме заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января – с высокой долей вероятности после этого заседания футболисту разрешат покинуть территорию страны.