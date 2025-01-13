Промес должен 454 тысячи рублей налогов в России (Shot)
Как сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Shot, ФНС России выставила экс-футболисту «Спартака» долговой счет на 454 тысячи рублей.
Ранее также стало известно, что счета компании «Рестбар», доля в которой принадлежит Промесу, заморожены из-за задолженностей по налогам и сборам на сумму более 58 тысяч рублей.
Напомним, с февраля прошлого года Промес находится в ОАЭ после задержания его на зимних сборах «Спартака». Суд в Амстердаме заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
Следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января – с высокой долей вероятности после этого заседания футболисту разрешат покинуть территорию страны.
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