«Я приду и убью твоего ребенка, я не шучу». Жене Хавертца угрожали в соцсетях после матча «Арсенала» и «МЮ» – лондонцы хотят установить личности этих людей

Беременной жене Кая Хавертца угрожали в соцсетях.

«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед » в 1/32 финала (1:1, 4:5 по пенальти). Хавертц не реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

София Хавертц показала сообщения с угрозами, которые ей присылали после матча. Среди них были такие: «надеюсь, ты сделаешь аборт», «я приду к тебе домой и убью твоего ребенка, я не шучу».

«То, что кто-то считает нормальным отправлять такие сообщения, шокирует меня. Я надеюсь, вам стыдно. Я даже не знаю, что сказать, но, пожалуйста, будьте более уважительны. Мы выше этого», – написала супруга футболиста.

«Арсенал » поручил компании Signify установить личности пользователей, отправлявших эти сообщения.