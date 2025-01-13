«Я приду и убью твоего ребенка, я не шучу». Жене Хавертца угрожали в соцсетях после матча «Арсенала» и «МЮ» – лондонцы хотят установить личности этих людей
Беременной жене Кая Хавертца угрожали в соцсетях.
«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала (1:1, 4:5 по пенальти). Хавертц не реализовал 11-метровый в послематчевой серии.
София Хавертц показала сообщения с угрозами, которые ей присылали после матча. Среди них были такие: «надеюсь, ты сделаешь аборт», «я приду к тебе домой и убью твоего ребенка, я не шучу».
«То, что кто-то считает нормальным отправлять такие сообщения, шокирует меня. Я надеюсь, вам стыдно. Я даже не знаю, что сказать, но, пожалуйста, будьте более уважительны. Мы выше этого», – написала супруга футболиста.
«Арсенал» поручил компании Signify установить личности пользователей, отправлявших эти сообщения.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем