Дмитрий Губерниев: «Самуэльссон должен знать, что живет в том числе на деньги IBU, связанные с Россией. Откажись, если ты такой принципиальный»

Губерниев отреагировал на слова Самуэльссона о возвращении россиян.

Ранее олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон заявил, что его раздражают вопросы о возможном допуске российских биатлонистов: «Это совсем не то, что должно обсуждаться. На Украине идут боевые действия, и спортсмены не должны возвращаться».

«Самуэльссон должен вообще знать, что живет в том числе на деньги IBU, связанные с Россией. Потому что Кубок мира IBU продали компании Okko, которая показывает соревнования. С каким чувством лицемер Самуэльссон получает деньги от Российской Федерации? Откажись, если ты такой принципиальный.

Второе – рубрика «одна бабка сказала». Его мнение, как мнение отставной козы барабанщика, не решает ничего. Решать будут другие дяденьки. А он пока пусть порадуется призовым, которые получает от структур, связанных с РФ», – сказал Губерниев.

«Когда наши приедут на Кубок мира, особенно когда туда приеду я, он [Самуэльссон] будет первым, кто возьмет у меня автограф. И я, кстати, с удовольствием его дам ему и даже сфотографируюсь с ним», – добавил комментатор «Матч ТВ».