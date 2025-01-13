Роман Ротенберг: «Огромная благодарность болельщикам. В Ярославле всегда полные трибуны, отличная хоккейная атмосфера»

Роман Ротенберг оценил атмосферу на матче СКА с «Локомотивом».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ прошел в Ярославле и завершился в овертайме победой «Локомотива» со счетом 4:3.

В третьем периоде фанаты «Локомотива » скандировали «СКА – позор российского хоккея».

«Огромная благодарность болельщикам, здесь всегда полные трибуны, отличная хоккейная атмосфера, поэтому благодарность всем», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .