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Роман Ротенберг: «Огромная благодарность болельщикам. В Ярославле всегда полные трибуны, отличная хоккейная атмосфера»

Роман Ротенберг оценил атмосферу на матче СКА с «Локомотивом».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ прошел в Ярославле и завершился в овертайме победой «Локомотива» со счетом 4:3.

В третьем периоде фанаты «Локомотива» скандировали «СКА – позор российского хоккея».

«Огромная благодарность болельщикам, здесь всегда полные трибуны, отличная хоккейная атмосфера, поэтому благодарность всем», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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