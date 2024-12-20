«МЮ» вылетел из Кубка лиги, Кондратюк выиграл короткую на ЧР, Станкович – тренер месяца в РПЛ, победа СКА, Лоусон перешел в «Ред Булл» и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги , проиграв «Тоттенхэму» – 3:4. Соланке сделал дубль, Сон забил прямым ударом с углового. В полуфинале турнира «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом», «Арсенал» – с «Ньюкаслом».

2. Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Марк Кондратюк лидирует после короткой программы , Гуменник – 2-й, Дикиджи – 6-й, Семененко – 9-й. Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой программе в состязаниях пар, Бойкова и Козловский – 3-и. Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец , Хавронина и Нарижный – 2-е, Худайбердиева и Базин – 3-и.

3. Деян Станкович – Winline лучший тренер РПЛ в ноябре и декабре . «Спартак» выиграл все 5 матчей за два месяца.

4. В КХЛ СКА обыграл «Торпедо», ЦСКА победил «Спартак», «Авангард» был сильнее «Нефтехимика». 21 546 зрителей посетили матч СКА против «Торпедо» – это вторая игра на «СКА-Арене» после возвращения.

5. За футболом следят 56% россиян от 14 до 65 лет . «Спартак» – самый популярный клуб в Москве, средний показатель симпатии к «Зениту» в России – 19%, согласно данным аналитической компании GfK.

6. «Ред Булл» объявил о переходе Лиама Лоусона. Он стал напарником Ферстаппена и заменил Переса. А Валттери Боттас стал третьим пилотом «Мерседеса» на сезон-2025.

7. «Интер» вышел в 1/4 финала Кубка Италии , победив «Удинезе» – 2:0. Аслани забил прямым ударом с углового. В 1/4 финала «нерадзурри» сыграют с «Лацио», «Ювентус» – с «Эмполи», «Милан» – с «Ромой, «Аталанта» встретится с «Болоньей».

8. Мартин Улдал выиграл спринт на Кубке мира по биатлону в Анси, Йоханнес Бо – 2-й, Самуэльссон – 3-й.

9. НХЛ. «Тампа» обыграла «Сент-Луис» (3:1), Кучеров набрал очки в 9-м матче подряд (0+2), Василевский отразил 31 из 32 бросков и стал 1-й звездой . «Филадельфия» проиграла «Лос-Анджелесу» (3:7), Мичков схватил «минус 4» и вновь остался без очков. Все результаты дня – здесь .

10. НБА. «Мемфис» прихлопнул «Голден Стэйт» с разницей «+51», 42 очка Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» одолеть «Атланту» в овертайме, 36 очков Лавина помогли «Чикаго» обыграть «Бостон» в гостях и другие результаты .

11. Россия завершила 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Франция, Испания, Англия и Бразилия – в топ-5, Португалия – 6-я, Германия – 10-я

12. «Челси» разгромил «Шэмрок Роверс» в Лиге конференций (5:1), Гиу сделал хет-трик. «Челси», «Фиорентина», «Легия», «Витория» вышли в 1/8 финала , «Бетис», «Копенгаген», «Гент» сыграют в стыковых матчах, «Астана» и «Динамо» Минск вылетели.

13. Месси, Салах, Палмер, Кроос, Левандовски, де Брюйне – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 40-го по 11-е.

14. Джим Рэтклифф вложил в «МЮ» еще 100 млн долларов и увеличил долю в клубе до 28,94%. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, а не на зимние трансферы.

15. Брат Погба приговорен к 3 годам колонии строгого режима (2 – условно) по делу о похищении Поля и вымогательстве 13 млн евро. Еще 5 членов группы получили от 1 до 8 лет реального срока.

16. «МЮ» урезал премии стюардам и вынуждает опытных сотрудников увольняться. Об этом рассказал бывший работник клуба Фрэнк Робинсон.

17. «Барселона» сама произвела 150 000 футболок, пока договаривалась с Nike, и теперь не имеет права их продавать без разрешения . Каталонцы могут потерять 1,5 млн евро.

Цитаты дня.

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Татьяна Тарасова: «Футбола у нас нет и не будет . Фигурное катание, хоккей, гимнастика, плавание, лыжи – это наше, в этих видах спорта мы в числе лучших»

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Роман Ротенберг: «Отстранение россиян – политическое, решает не ИИХФ, а Госдеп США. Когда Байден уйдет с поста президента, будут хорошие новости, уверен »