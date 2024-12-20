«Ювентус» сыграет с «Эмполи», «Интер» – с «Лацио», «Милан» – с «Ромой, «Аталанта» встретится с «Болоньей» в 1/4 финала Кубка Италии

Определились все четвертьфиналисты Кубка Италии.

В 1/4 финала «Ювентус » сыграет с «Эмполи », «Милан » – с «Ромой, «Аталанта » – с «Болоньей», а «Интер », победивший сегодня «Удинезе», встретится с «Лацио».

Матчи пройдут в феврале 2025 года.