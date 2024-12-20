«Ювентус» сыграет с «Эмполи», «Интер» – с «Лацио», «Милан» – с «Ромой, «Аталанта» встретится с «Болоньей» в 1/4 финала Кубка Италии
Определились все четвертьфиналисты Кубка Италии.
В 1/4 финала «Ювентус» сыграет с «Эмполи», «Милан» – с «Ромой, «Аталанта» – с «Болоньей», а «Интер», победивший сегодня «Удинезе», встретится с «Лацио».
Матчи пройдут в феврале 2025 года.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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