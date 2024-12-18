Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук представят короткие программы
Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский покажут короткие программы на ЧР-2025.
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Пары
Короткая программа
Начало – 13:00 по московскому времени (19 декабря), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Дарья Андреева – Александр Акимов
Алиса Блинникова – Алексей Карпов
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Ясмина Кадырова – Илья Миронов
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен после жеребьевки.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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