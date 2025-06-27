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«Атлетик» начал восстанавливать испорченный фанатами мурал Уильямса. Клуб взял на себя расходы за работу художника

«Атлетик» начал восстанавливать мурал Нико Уильямса, испорченный болельщиками.

Ранее болельщики баскского клуба выразили недовольство возможным уходом 22-летнего полузащитника в «Барселону». Они закрасили Нико на мурале в городе Баракальдо, посвященном победе «Атлетика» в Кубке Испании, на месте изображения игрока оставили надпись: «Уйдешь ты или останешься, ты потерял уважение».

Пресс-служба «Атлетика» сообщает, что клуб совместно с художником Карлосом Лопесом приступил к восстановлению мурала. 

«Защищать цвета «Атлетика» – значит проявлять уважение. Клуб осуждает акт вандализма и поддерживает местного художника в процессе восстановления рисунка, полностью взяв на себя расходы на материалы и работу.

Помимо Икера Муниаина и Оскара Де Маркоса, центральное место в композиции занимают братья Уильямс – не только за их вклад на поле, но и за важнейшую социальную роль. Иняки и Нико Уильямс – игроки целого поколения, оказавшие значительное и позитивное влияние на современную историю клуба.

Именно по этой причине мать братьев, Мария Артур, была удостоена звания посла клуба в рамках празднования 125-летия «Атлетика», – говорится в заявлении клуба. 

Фото: x.com/AthleticClub

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Атлетика»
болельщики
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