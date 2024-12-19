Маттеус о Винисиусе: «Второй Неймар. Подначивает публику, вступает в стычки, провоцирует. Считаю правильным «Золотой мяч» Родри – у него больше интеллекта и харизмы»

Лотар Маттеус раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.

«Для меня он как второй Неймар . Он очень талантлив, но, как и Неймар, стоит на своем. Он подначивает публику, вступает в стычки с противниками, провоцирует жестами.

У Винисиуса есть класс, скорость – все на мировом уровне, но в своем поведении он идет по ложному пути, Неймар – неправильный образец для подражания. Поэтому я считаю правильным выбор [жюри] «Золотого мяча» в пользу Родри . У него больше харизмы, больше интеллекта.

Вини должен обрести зрелость – у него достаточно навыков и подходящий клуб, чтобы стать футболистом мирового класса», – сказал бывший игрок сборной Германии и «Баварии».