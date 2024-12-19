НБА. «Мемфис» примет «Голден Стэйт», «Миннесота» встретится дома с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 13 матчей.

«Мемфис », поднявшийся на второе место на Западе, примет на своей арене «Голден Стэйт », «Миннесота » встретится дома с «Нью-Йорком » Карла-Энтони Таунса.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.