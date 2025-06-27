«Гонсало Гарсия напоминает Рауля – всегда в правильной позиции, ждет шансы и сражается за них. Не удивлен его игрой». Алонсо о 21-летнем форварде «Реала»

Хаби Алонсо поделился впечатлениями относительно игры Гонсало Гарсии.

21-летний нападающий «Реала» забила два гола и сделал одну передачу в трех матчах клубного чемпионата мира.

– Вы знали его раньше?

– Я следил за ним. Я наблюдал за всей «Кастильей», и не только за Гонсало. Честно говоря, я не удивлен тем, как он играет.

Гонсало напоминает мне Рауля – он всегда в правильной позиции, ждет возможностей и шансов и сражается за них. Я очень рад за него, – сказал главный тренер «Реала » Хаби Алонсо .