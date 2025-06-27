«Гонсало Гарсия напоминает Рауля – всегда в правильной позиции, ждет шансы и сражается за них. Не удивлен его игрой». Алонсо о 21-летнем форварде «Реала»
Хаби Алонсо поделился впечатлениями относительно игры Гонсало Гарсии.
21-летний нападающий «Реала» забила два гола и сделал одну передачу в трех матчах клубного чемпионата мира.
– Вы знали его раньше?
– Я следил за ним. Я наблюдал за всей «Кастильей», и не только за Гонсало. Честно говоря, я не удивлен тем, как он играет.
Гонсало напоминает мне Рауля – он всегда в правильной позиции, ждет возможностей и шансов и сражается за них. Я очень рад за него, – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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