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  • Роман Ротенберг: «Отстранение россиян – политическое, решает не ИИХФ, а Госдеп США. Когда Байден уйдет с поста президента, будут хорошие новости, уверен»
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Роман Ротенберг: «Отстранение россиян – политическое, решает не ИИХФ, а Госдеп США. Когда Байден уйдет с поста президента, будут хорошие новости, уверен»

Роман Ротенберг ждет позитива от ухода Джо Байдена с поста президента США.

– Отстранение российских команд от участия в международных соревнованиях – политическое решение. Те страны, которые управляют Международной федерацией хоккея, – недружественные для России.

Когда уйдет с поста президента США Байден 20 января, от Госдепа, возможно, будут другие директивы в адрес ИИХФ. Потому что решение по поводу участия России принимает не Международная федерация хоккея, а государственный департамент США.

Там управляют этими процессами через спонсоров в том числе. Но, так как все терпят убытки из-за отсутствия сборной России на соревнованиях, можно предположить, что разум восторжествует. После 20 января будут хорошие новости, я в этом уверен.

– Ваши коллеги, партнеры из-за рубежа, что говорят в кулуарах? Они хотят, чтобы российский хоккей вернулся на международную арену?

– Представители дружественных стран – да, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Обсудили матчи «Монреаля» и СКА с гостями из Канады. Нужно решение НХЛ, Беттмэна. Мы готовы играть на «СКА-Арене», в Монреале, Дубае, Абу‑Даби, Стамбуле – везде»

НХЛ против проведения матчей с клубами КХЛ: «Сейчас лига не одобрит. События мирового масштаба могут привести к иному ответу в будущем»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСКА
logoРоман Ротенберг
Джо Байден
сборная России U25
logoИИХФ
Политика
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