Лапорта и Куман помирились. Экс-тренер «Барсы» организовал турнир по гольфу, президент клуба его посетил
Роналд Куман и Жоан Лапорта помирились.
Специалист возглавлял каталонский клуб с августа 2020 года до октября 2021 года.
Роналд Куман организовал турнир по гольфу, получивший название Кубок Кумана по гольфу, и его гостем стал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
На этом мероприятии тренер и функционер заявил о примирении.
«Самое главное – это «Барса». Иногда в жизни это важнее, чем конфликт между двумя людьми», – сказал Куман.
«Было легко договориться. Прежде всего, это из-за моей привязанности к Роналду, который является прекрасным человеком, а также легендой «Барсы». То, что произошло, не имело смысла», – добавил Лапорта.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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