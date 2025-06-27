Лапорта и Куман помирились. Экс-тренер «Барсы» организовал турнир по гольфу, президент клуба его посетил

Роналд Куман и Жоан Лапорта помирились.

Специалист возглавлял каталонский клуб с августа 2020 года до октября 2021 года.

Роналд Куман организовал турнир по гольфу, получивший название Кубок Кумана по гольфу, и его гостем стал президент «Барселоны» Жоан Лапорта .

На этом мероприятии тренер и функционер заявил о примирении.

«Самое главное – это «Барса». Иногда в жизни это важнее, чем конфликт между двумя людьми», – сказал Куман.

«Было легко договориться. Прежде всего, это из-за моей привязанности к Роналду, который является прекрасным человеком, а также легендой «Барсы». То, что произошло, не имело смысла», – добавил Лапорта.