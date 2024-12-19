Боттас стал третьим пилотом «Мерседеса» на сезон-2025

Валттери Боттас вернулся в «Мерседес ».

Финский пилот, покидающий «Заубер », займет должность третьего, резервного гонщика «Мерседеса» в следующем сезоне.

Боттас выступал за немецкую команду в 2017-2021 годах. В составе «Мерседеса» Валттери заработал 58 подиумов, в том числе десять побед, и вместе с Льюисом Хэмилтоном помог завоевать пять Кубков конструкторов за пять лет.

Основными пилотами команды из Бракли будут Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.

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