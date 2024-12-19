Боттас стал третьим пилотом «Мерседеса» на сезон-2025
Валттери Боттас вернулся в «Мерседес».
Финский пилот, покидающий «Заубер», займет должность третьего, резервного гонщика «Мерседеса» в следующем сезоне.
Боттас выступал за немецкую команду в 2017-2021 годах. В составе «Мерседеса» Валттери заработал 58 подиумов, в том числе десять побед, и вместе с Льюисом Хэмилтоном помог завоевать пять Кубков конструкторов за пять лет.
Основными пилотами команды из Бракли будут Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Мерседес»
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