«Ландскрона» о бойкоте игр «Зенита» в РПЛ: «Родной клуб установил на трибуне «Виража» сцену и усадил туда любителей 500 рублей. Атмосфера «Крестовского» больше походит на театр абсурда»

«Ландскрона» подвела итоги двухлетнего бойкота на посещение игр «Зенита».

«Время подводить промежуточные итоги. Прошло два года с момента посещения нами последнего матча в рамках розыгрыша РПЛ . Это был непростой период: выбранный нами путь остаться с «Зенитом » до конца по сути противопоставил нас всему российскому фанатскому сообществу, а родной клуб торжественно и с небывалым размахом установил на (уже бывшей) трибуне «Виража» сцену и усадил туда любителей 500 рублей.

Однако время шло и расставляло все по своим местам: атмосфера «Крестовского» больше стала походить на театр абсурда, нежели на футбольный стадион, а большинство фанатских движений в итоге приняло решение посещать матчи Кубка.

Мы, в свою очередь, стали едиными как никогда и окончательно избавились от иллюзий. Футбол приобрел небывалую ценность – и понять ее можно даже по одной лишь посещаемости Кубка России, где на домашней трибуне B появилось много новых лиц, а на выездах встречается такое количество старых знакомых, что на 90 минут забываешь обо всем...

Мы живы, любим «Зенит» и чувствуем себя свободными от обстоятельств – а это не оставляет равнодушным никого. Спасибо всем участникам этого увлекательного марафона. Мы продолжаем наше движение! Только Питер и «Зенит»!» – говорится в заявлении фанатов «Зенита».