  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ландскрона» о бойкоте игр «Зенита» в РПЛ: «Родной клуб установил на трибуне «Виража» сцену и усадил туда любителей 500 рублей. Атмосфера «Крестовского» больше походит на театр абсурда»
33

«Ландскрона» о бойкоте игр «Зенита» в РПЛ: «Родной клуб установил на трибуне «Виража» сцену и усадил туда любителей 500 рублей. Атмосфера «Крестовского» больше походит на театр абсурда»

«Ландскрона» подвела итоги двухлетнего бойкота на посещение игр «Зенита».

«Время подводить промежуточные итоги. Прошло два года с момента посещения нами последнего матча в рамках розыгрыша РПЛ. Это был непростой период: выбранный нами путь остаться с «Зенитом» до конца по сути противопоставил нас всему российскому фанатскому сообществу, а родной клуб торжественно и с небывалым размахом установил на (уже бывшей) трибуне «Виража» сцену и усадил туда любителей 500 рублей.

Однако время шло и расставляло все по своим местам: атмосфера «Крестовского» больше стала походить на театр абсурда, нежели на футбольный стадион, а большинство фанатских движений в итоге приняло решение посещать матчи Кубка.

Мы, в свою очередь, стали едиными как никогда и окончательно избавились от иллюзий. Футбол приобрел небывалую ценность – и понять ее можно даже по одной лишь посещаемости Кубка России, где на домашней трибуне B появилось много новых лиц, а на выездах встречается такое количество старых знакомых, что на 90 минут забываешь обо всем...

Мы живы, любим «Зенит» и чувствуем себя свободными от обстоятельств – а это не оставляет равнодушным никого. Спасибо всем участникам этого увлекательного марафона. Мы продолжаем наше движение! Только Питер и «Зенит»!» – говорится в заявлении фанатов «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Ландскроны»
Ландскрона
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoЗенит
Fan ID
logoФОНБЕТ Кубок России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ландскрона»: «В случае кричалок про Соболева на матче с «Акроном» РФС грозит дисквалификацией трибуны. Штрафующие за «Зенит» – позор российского футбола» не могли поступить иначе»
1041 октября, 09:50
«Ландскрона» о трансфере Соболева: «Зенит» – намного большее, чем трансферная политика. Это мечты, которые останутся, когда пройдет темное время подлости. Все эти люди однажды уйдут»
16230 августа, 13:27
Рекомендуем
Главные новости
Медведев о том, что «Зенит» поддерживает 19% россиян: «Эти результаты отражают спортивные достижения, маркетинг и многое другое денно и нощно. Мы не остановимся»
17 минут назад
Брат Погба приговорем к 3 годам колонии строгого режима (2 – условно) по делу о похищении Поля и вымогательстве 13 млн евро. Еще 5 членов группы получили от 1 до 8 лет реального срока
1327 минут назад
Акционеры «Валенсии» сорвали ежегодное собрание на «Месталье», скандируя «Вон» совету директоров и «Лим, убирайся сейчас же». Клуб осудил их поведение
1442 минуты назад
«Игроки вроде Винисиуса приобрели такую значимость, что их сложно дисциплинировать. В своем окружении они герои, не могут спуститься с небес». Нетцер о бразильце
15сегодня, 13:32
Гути о Винисиусе, пожелавшем «Райо» вылететь в Сегунду: «Нормальная реакция, прекрасно его понимаю. Он сорвался, столкнувшись с неуместными комментариями»
14сегодня, 13:24
Кубок Италии. 1/8 финала. «Интер» сыграет с «Удинезе»
54сегодня, 13:21
15-й кубок ЛЧ «Реала» – одно из главных событий 2024-го. Согласны?
сегодня, 13:00Спецпроект
Канчельскис возглавил брянское «Динамо», вылетевшее в LEON Вторую лигу Б
18сегодня, 12:48
Месси, Салах, Палмер, Кроос, Левандовски, де Брюйне – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 40-го по 11-е
35сегодня, 12:36
Рэтклифф вложил в «МЮ» еще 100 млн долларов и увеличил долю в клубе до 28,94%. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, а не на зимние трансферы
21сегодня, 12:29
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-президент «Оренбурга» Еремякин о «Зените»: «В прошлом сезоне обыграли их 3:1, а говорят только про то, как специально им уступаем. Без шансов мы проиграли только раз – 0:8 при Личке»
5 минут назад
Ямаль подарил более 100 наушников Beats игрокам Ла Масии. В рамках сотрудничества они предназначались футболистам основы «Барсы», но Ламин сказал, что лучше раздать детям
314 минут назад
«Локо» отпустит Тикнизяна в «Севилью» только за 6-7 млн евро. Трансфер маловероятен из-за финансовых ограничений испанцев (Metaratings)
1247 минут назад
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
5сегодня, 13:21
Гарначо и Диалло возмущены обвинениями в сливе информации о составах «МЮ» перед матчами. Клуб встал на защиту игроков (Daily Mail)
7сегодня, 12:53
Мантуан о соперниках «Зенита»: «Не только «Краснодар», но и «Динамо», «Локо», «Спартак», ЦСКА. Если будем делать все четко и уверенно, то не будем страдать, как в прошлом году»
10сегодня, 12:20
Экс-президент «Оренбурга» Еремякин о долге «Химок» за Веру: «Миллион до сих пор не выплачен. До ареста Садыгова обещали, что 18 декабря поступят деньги, рассчитаются»
6сегодня, 12:09
Экс-президент «Оренбурга» Еремякин о Слишковиче: «Передавая дела, сказал: «Первый тренер, которым довольны на всех уровнях». Результаты пока не такие хорошие, а отношение не меняется»
7сегодня, 11:52
Сака об «Арсенале»: «Мы ничего не боимся, готовы бороться за каждый трофей. Можно гордиться прогрессом, но мы хотим сделать следующий шаг и выиграть что-то»
9сегодня, 10:40
«Латышонок – лучший вратарь России в 2024 году. Акинфеев пусть отдыхает. Если бы Игорь закончил в прошлом году, назвал бы его лучшим из лучших». Кавазашвили о голкиперах
24сегодня, 10:27
Рекомендуем