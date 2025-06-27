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Алексей Смертин: «Страха смерти у меня нет, мне кажется, ты просто проваливаешься в глубокий сон. Я как стоик верю не в переселение душ, а в землю и червей»

Алексей Смертин рассказал, что не боится смерти.

Лет двадцать назад вы говорили: «Боюсь нищеты и импотенции». Сегодня какие страхи?
 
- К нищете что обычно приводит? Игромания, злоупотребление алкоголем, наркотиками. Я от подобных вещей далек. Конечно, после завершения карьеры мои доходы существенно уменьшились, но я не переживаю. Мне хватает.

Что касается импотенции, ее действительно побаиваюсь. Но уже не в узком смысле этого слова. С возрастом понял, что импотент – прежде всего человек, потерявший интерес к жизни. В такого превратиться не хотелось бы.

Еще тревожит, что из-за ковида сильно помолодели Альцгеймер и Паркинсон. Я-то дважды «короной» переболел и почувствовал, что ослабла память. Других последствий для организма пока вроде не наблюдается.

А вот страха смерти у меня нет. Мне кажется, ты просто проваливаешься в глубокий сон. При этом я как стоик верю не в переселение душ, а в землю и червей.

Впрочем, мы не знаем, что на самом деле там ждет. Уверен в одном. Я уйду, а моя футбольная школа в Барнауле будет жить. Как и уникальный проект «Стальная воля». С 2022 года руковожу в РФС департаментом устойчивого развития и социальной ответственности, вовлекаю в футбол людей с инвалидностью. Для меня это миссия, а не работа. Я часто цитирую Марка Аврелия, который говорил: «Если сегодня ты не сделал что-то полезное для общества, день прожит напрасно, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Смертин о трусости: «Она даже страшнее вранья, его-то за порок не считаю. Трус подрывает себя как личность. Убирать ноги из борьбы, прятаться за партнера – это неприемлемо»

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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