«Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка лиги, «Арсенал» – с «Ньюкаслом»

Определились все участники 1/2 финала Кубка английской лиги.

По итогам жеребьевки сформированы следующие пары:

«Арсенал » – «Ньюкасл »

«Тоттенхэм » – «Ливерпуль »

Первые полуфинальные матчи пройдут на неделе, начинающейся 6 января, ответные – в период с 3 по 9 февраля.