«Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка лиги, «Арсенал» – с «Ньюкаслом»
Определились все участники 1/2 финала Кубка английской лиги.
По итогам жеребьевки сформированы следующие пары:
Первые полуфинальные матчи пройдут на неделе, начинающейся 6 января, ответные – в период с 3 по 9 февраля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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