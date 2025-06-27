Правнук Муссолини остался в «Лацио». Римляне воспользовались опцией обратного выкупа правого защитника у «Юве Стабии»

«Лацио» выкупил правнука Муссолини у «Юве Стабии».

22-летний правый защитник Романо Флориани Муссолини прошлый сезон провел в серии Б, выступая за «Юве Стабию» на правах аренды из «Лацио».

Клуб воспользовался правом выкупа игрока в конце сезона, однако «Лацио» в установленный срок активировал опцию обратного выкупа футболиста.

В минувшем сезоне Серии Б Флориани, который является правнуком Бенито Муссолини, провел 36 матчей, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь .

Бенито Муссолини был диктатором и лидером Национальной фашистской партии Италии. Он управлял страной в 1922-1943 годах. Расстрелян итальянскими партизанами 28 апреля 1945 года.

Романо выступает и под фамилией отца (Флориани), и под фамилией матери (Муссолини).

Правнук Муссолини забил впервые в карьере. Фанаты «Юве Стабия» праздновали гол правого защитника, скандируя «Муссолини!» и поднимая руки вверх