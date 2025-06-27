«Манчестер Юнайтед» и 39-летний вратарь Хитон продлили контракт на год
«Манчестер Юнайтед» и Том Хитон продлили контракт.
39-летний голкипер подписал новое соглашение с манкунианским клубом на один сезон.
Том Хитон является воспитанником «МЮ».
Голкипер принадлежал клубу с 2004 по 2010 годы. В этот период Хитон часто выступал за другие команды на правах аренды и не провел ни одного матча за клуб из Манчестера.
Англичанин вернулся в «МЮ» в 2021 году и в общей сложности провел три матча за команду.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
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