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«Манчестер Юнайтед» и 39-летний вратарь Хитон продлили контракт на год

«Манчестер Юнайтед» и Том Хитон продлили контракт.

39-летний голкипер подписал новое соглашение с манкунианским клубом на один сезон.

Том Хитон является воспитанником «МЮ».

Голкипер принадлежал клубу с 2004 по 2010 годы. В этот период Хитон часто выступал за другие команды на правах аренды и не провел ни одного матча за клуб из Манчестера.

Англичанин вернулся в «МЮ» в 2021 году и в общей сложности провел три матча за команду.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
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logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
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