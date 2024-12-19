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«МЮ» урезал премии стюардам и вынуждает опытных сотрудников увольняться: «Это крайне мелочно для футбольного клуба. Многие уходят после прихода Рэтклиффа»

«Манчестер Юнайтед» урезал премии стюардам в рамках сокращения расходов.

Об этом рассказал Фрэнк Робинсон, проработавший на «Олд Траффорд» 24 года и недавно принявший решение уволиться.

«Многие стюарды уходят после прихода Рэтклиффа.

Вплоть до прошлого года они получали премию: за каждые 10 матчей – 100 фунтов стерлингов. Теперь нам сказали: у вас этого не будет. Так что они полностью прекратили эти выплаты.

В течение многих лет у нас определялся лучший стюард недели, его кто-то номинировал или болельщики писали и говорили, как хорошо этот стюард справился со своей работой. За это давали 50 фунтов. Сейчас же титул есть, а премии за него уже нет.

Это крайне мелочно для футбольного клуба. Вы обделяете людей, которые находятся на нижней ступени.

Супервайзеры и стюарды, проработавшие в «МЮ» много лет, уходят. Некоторым уже за 70, и их отправляют на верхний ярус северной трибуны, потому что знают, что им такое отношение не понравится и они уволятся. В таком случае можно будет привести больше людей из специального агентства. Этих людей вынуждают уйти. Их заменяют неквалифицированными, неподготовленными сотрудниками агентств.

На стюардов из агентств нет накладных расходов, их не нужно учить, экипировать, не нужно думать об их зарплатах и отпусках», – отметил 67-летний мужчина.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The i
logoМанчестер Юнайтед
logoОлд Траффорд
Джим Рэтклифф
бизнес
logoпремьер-лига Англия
деньги
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