Рэтклифф вложил в «МЮ» еще 100 млн долларов и увеличил долю в клубе до 28,94%. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, а не на зимние трансферы

Джим Рэтклифф увеличил свою долю в «Манчестер Юнайтед».

Бизнесмен вложил дополнительные 100 млн долларов в «МЮ» и теперь владеет 28,94% клуба, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Это последний транш запланированной инвестиции в размере 300 млн долларов, о которой было объявлено на момент покупки клуба. Первые 200 млн были выплачены из личных средств Рэтклиффа.

Данный взнос позволит укрепить финансовое положение клуба и выделить средства на инвестиции в инфраструктуру.

Подчеркивается, что эти деньги не пойдут на трансферный бюджет на январь. Недавние усилия по сокращению расходов и увеличению доходов в «МЮ» направлены на приведение финансов в порядок, чтобы новый капитал не был поглощен операционными убытками.