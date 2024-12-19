Рэтклифф вложил в «МЮ» еще 100 млн долларов и увеличил долю в клубе до 28,94%. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, а не на зимние трансферы
Джим Рэтклифф увеличил свою долю в «Манчестер Юнайтед».
Бизнесмен вложил дополнительные 100 млн долларов в «МЮ» и теперь владеет 28,94% клуба, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Это последний транш запланированной инвестиции в размере 300 млн долларов, о которой было объявлено на момент покупки клуба. Первые 200 млн были выплачены из личных средств Рэтклиффа.
Данный взнос позволит укрепить финансовое положение клуба и выделить средства на инвестиции в инфраструктуру.
Подчеркивается, что эти деньги не пойдут на трансферный бюджет на январь. Недавние усилия по сокращению расходов и увеличению доходов в «МЮ» направлены на приведение финансов в порядок, чтобы новый капитал не был поглощен операционными убытками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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