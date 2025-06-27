«ПСЖ» и «Ман Сити» – главные фавориты КЧМ после группового этапа по версии Opta. «Интер» – 3-й, «Бавария» – 4-я, «Реал» – 6-й, шансы «Майами» – 0,28%
«ПСЖ» и «Ман Сити» – главный фавориты КЧМ.
Opta подсчитала шансы на завоевание трофея среди команд, вышедших в 1/8 финала. Первое место занял «ПСЖ» с вероятностью победы в турнире – 20,61%. Всего на 21 сотую процента парижанам уступил «Ман Сити».
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. «ПСЖ» – 20,61%
2. «Ман Сити» – 20,40%
3. «Интер» – 12,39%
4. «Бавария» – 11,28%
5. «Челси» – 10,45%
6. «Реал» – 9,69%
7. «Боруссия» – 5,63%
8. «Бенфика» – 4,25%
9. «Ювентус» – 2,46%
10. «Палмейрас» – 0,89%
11. «Фламенго» – 0,50%
12. «Аль-Хилаль» – 0,44%
13. «Ботафого» – 0,42%
14. «Интер Майами» – 0,28%
15. «Монтеррей» – 0,20%
16. «Флуминенсе» – 0,11%.
Что теперь будет с «Торпедо»?19079 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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