«ПСЖ» и «Ман Сити» – главные фавориты КЧМ после группового этапа по версии Opta. «Интер» – 3-й, «Бавария» – 4-я, «Реал» – 6-й, шансы «Майами» – 0,28%

«ПСЖ» и «Ман Сити» – главный фавориты КЧМ.

Opta подсчитала шансы на завоевание трофея среди команд, вышедших в 1/8 финала. Первое место занял «ПСЖ» с вероятностью победы в турнире – 20,61%. Всего на 21 сотую процента парижанам уступил «Ман Сити».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. «ПСЖ» – 20,61%

2. «Ман Сити» – 20,40%

3. «Интер» – 12,39%

4. «Бавария» – 11,28%

5. «Челси» – 10,45%

6. «Реал» – 9,69%

7. «Боруссия» – 5,63%

8. «Бенфика» – 4,25%

9. «Ювентус» – 2,46%

10. «Палмейрас» – 0,89%

11. «Фламенго» – 0,50%

12. «Аль-Хилаль» – 0,44%

13. «Ботафого» – 0,42%

14. «Интер Майами» – 0,28%

15. «Монтеррей» – 0,20%

16. «Флуминенсе» – 0,11%.