«Челси», «Фиорентина», «Легия», «Витория» вышли в 1/8 финала ЛК. «Бетис», «Копенгаген», «Гент» сыграют в стыковых матчах, «Астана» и «Динамо» Минск вылетели

Завершился общий этап Лиги конференций.

В первую восьмерку команд, напрямую попавших в 1/8 финала, вошли: «Челси », «Витория Гимараэш», «Фиорентина», «Рапид» Вена, «Юргорден », «Лугано», «Легия » и «Серкль Брюгге ».

Команды, занявшие с 9-го по 24-е место, примут участие в стыковочных матчах. Это «Ягеллония », «Шэмрок Роверс», АПОЭЛ, «Пафос», «Панатинаикос», «Олимпия», «Бетис», «Хайденхайм», «Гент», «Копенгаген», «Викингур» Рейкьявик, «Борац Баня-Лука», «Целе», «Омония», «Мольде» и «Бачка Топола».

Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, вылетели из турнира. Это «Хартс», «Истанбул», «Млада-Болеслав», «Астана», «Санкт-Галлен», ХИК, «Ноа», «Нью-Сейнтс», «Динамо» Минск, «Ларн», ЛАСК и «Петрокуб».

Напомним, что с этого сезона Лига конференций проводится в новом формате. Каждый клуб играет по шесть матчей (три дома и три, на выезде) против шести разных соперников. Результаты матчей всех 36 команд учитываются в рамках одной таблицы.

По итогам общего этапа восемь лучших команд выходят напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в дополнительном раунде плей-офф (команды с 9-го по 16-е места станут сеянными). Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, покидают турнир.