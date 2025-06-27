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Онопко о похвале от Фернандо Алонсо: «Приятно удивлен. Я его тоже уважаю, следил за ним. Это лицо Астурии, Овьедо и Испании»

Виктор Онопко отреагировал на похвалу от Фернандо Алонсо.

Ранее двукратный чемпион «Формулы-1» заявил, что видел игру Виктора Онопко в детстве: «Помню, как следил за Онопко или Роберто Карлосом на стадионе. В детстве мне больше нравился футбол, а не гонки». 

«Мне прислали эти слова, и это очень приятно. Я приятно удивлен, потому что следил за ним, когда еще играл, когда он только начинал свою карьеру.

Потом, когда я закончил карьеру, следил за «Формулой», потому что «Формула‑1» – это очень важный вид спорта в мире. Там много денег, спортивных интересов и рекламы, очень интересный вид спорта во всех отношениях.

И когда он выступал, я тоже радовался, следил за ним, потому что он представлял Испанию. Меня всегда вдохновляло, когда он побеждал и был в таблице на ведущих ролях.

Еще есть другой гонщик, очень знаменитый, но чуть меньше, – Хави Вилья. Он выступает в категории попроще, чем «Формула‑1», но тоже знаменит в Овьедо и в Испании.

Он давно знаком с моей дочкой, которая занималась художественной гимнастикой и выступала за сборную Испании, они по юности вместе делали спортивные представления.

Накануне игр за выход в премьер‑лигу он сделал ролик и пригласил мою дочку сделать клип в поддержку «Овьедо», который прошел по всей Испании. Мне все друзья пересылали его. Эти два гонщика обратили внимание на «Реал Овьедо».

То, что Алонсо сказал такие слова, мне, конечно, очень приятно. Я его тоже уважаю и следил за ним. Я его видел на заключительной игре в Овьедо, он сидел в ложе, смотрел, переживал. Это лицо Астурии, Овьедо и Испании.

Когда ко мне подходят на улице в Москве или других городах России и говорят, что выросли на наших играх в нашу бытность, это самое ценное по истечении времени», – сказал бывший футболист сборной России, помощник главного тренера «Ростова».

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoЛа Лига
logoРеал Овьедо
logoФернандо Алонсо
logoВиктор Онопко
logoпремьер-лига Россия
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