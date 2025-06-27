Онопко о похвале от Фернандо Алонсо: «Приятно удивлен. Я его тоже уважаю, следил за ним. Это лицо Астурии, Овьедо и Испании»

Виктор Онопко отреагировал на похвалу от Фернандо Алонсо.

Ранее двукратный чемпион «Формулы-1» заявил , что видел игру Виктора Онопко в детстве: «Помню, как следил за Онопко или Роберто Карлосом на стадионе. В детстве мне больше нравился футбол, а не гонки».

«Мне прислали эти слова, и это очень приятно. Я приятно удивлен, потому что следил за ним, когда еще играл, когда он только начинал свою карьеру.

Потом, когда я закончил карьеру, следил за «Формулой», потому что «Формула‑1» – это очень важный вид спорта в мире. Там много денег, спортивных интересов и рекламы, очень интересный вид спорта во всех отношениях.

И когда он выступал, я тоже радовался, следил за ним, потому что он представлял Испанию. Меня всегда вдохновляло, когда он побеждал и был в таблице на ведущих ролях.

Еще есть другой гонщик, очень знаменитый, но чуть меньше, – Хави Вилья. Он выступает в категории попроще, чем «Формула‑1», но тоже знаменит в Овьедо и в Испании.

Он давно знаком с моей дочкой, которая занималась художественной гимнастикой и выступала за сборную Испании, они по юности вместе делали спортивные представления.

Накануне игр за выход в премьер‑лигу он сделал ролик и пригласил мою дочку сделать клип в поддержку «Овьедо», который прошел по всей Испании. Мне все друзья пересылали его. Эти два гонщика обратили внимание на «Реал Овьедо ».

То, что Алонсо сказал такие слова, мне, конечно, очень приятно. Я его тоже уважаю и следил за ним. Я его видел на заключительной игре в Овьедо, он сидел в ложе, смотрел, переживал. Это лицо Астурии, Овьедо и Испании.

Когда ко мне подходят на улице в Москве или других городах России и говорят, что выросли на наших играх в нашу бытность, это самое ценное по истечении времени», – сказал бывший футболист сборной России, помощник главного тренера «Ростова».