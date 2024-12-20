Лавин обновил личный рекорд по очкам в сезоне (36), «Буллс» обыграли «Селтикс». Защитником интересуются «Наггетс»
Зак Лавин игрой отреагировал на слухи о возможной смене команды.
Защитник обновил личный рекорд результативности в сезоне – 36 очков при 11 из 19 с игры, «Буллс» обыграли «Селтикс» в Бостоне (117:108).
В активе Лавина также 6 подборов и 4 передачи.
По слухам, защитником интересуются «Наггетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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