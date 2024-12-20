Лавин обновил личный рекорд по очкам в сезоне (36), «Буллс» обыграли «Селтикс». Защитником интересуются «Наггетс»

Зак Лавин игрой отреагировал на слухи о возможной смене команды.

Защитник обновил личный рекорд результативности в сезоне – 36 очков при 11 из 19 с игры, «Буллс» обыграли «Селтикс» в Бостоне (117:108).

В активе Лавина также 6 подборов и 4 передачи.

По слухам, защитником интересуются «Наггетс».