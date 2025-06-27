Экс-защитник «Пари НН» Гоцук ведет переговоры с турецким «Серик Беледиеспор», который возглавит Юран (Legalbet)

Кирилл Гоцук ведет переговоры с клубом из Турции.

32-летний центральный защитник может перейти в «Серик Беледиеспор», который возглавит Сергей Юран .

Об этом сообщает Legalbet.

Юран и Гоцук ранее работали вместе в «Пари НН ».

В июне нижегородский клуб объявил об уходе футболиста из команды. Кирилл Гоцук является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за «Пари НН» (168).