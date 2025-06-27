Экс-защитник «Пари НН» Гоцук ведет переговоры с турецким «Серик Беледиеспор», который возглавит Юран (Legalbet)
Кирилл Гоцук ведет переговоры с клубом из Турции.
32-летний центральный защитник может перейти в «Серик Беледиеспор», который возглавит Сергей Юран.
Об этом сообщает Legalbet.
Юран и Гоцук ранее работали вместе в «Пари НН».
В июне нижегородский клуб объявил об уходе футболиста из команды. Кирилл Гоцук является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за «Пари НН» (168).
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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