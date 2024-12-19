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НХЛ. «Тампа» примет «Сент-Луис», «Питтсбург» сыграет с «Нэшвиллом», «Филадельфия» против «Лос-Анджелеса»

«Тампа-Бэй» примет «Сент-Луис» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Коламбус» дома встретится с «Нью-Джерси», «Филадельфия» – с «Лос-Анджелесом», «Питтсбург» в гостях сыграет с «Нэшвиллом», «Бостон» – с «Эдмонтоном», «Сан-Хосе» будет противостоять «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
результаты матчей
logoСан-Хосе
logoНью-Джерси
logoФиладельфия
logoЭдмонтон
logoБостон
logoСент-Луис
logoТампа-Бэй
logoСиэтл
logoПиттсбург
logoНэшвилл
logoЛос-Анджелес
logoЧикаго
logoВанкувер
logoОттава
logoКоламбус
logoКалгари
logoВегас
logoКолорадо
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