НХЛ. «Тампа» примет «Сент-Луис», «Питтсбург» сыграет с «Нэшвиллом», «Филадельфия» против «Лос-Анджелеса»
«Тампа-Бэй» примет «Сент-Луис» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Коламбус» дома встретится с «Нью-Джерси», «Филадельфия» – с «Лос-Анджелесом», «Питтсбург» в гостях сыграет с «Нэшвиллом», «Бостон» – с «Эдмонтоном», «Сан-Хосе» будет противостоять «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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