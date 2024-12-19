НХЛ. «Тампа» примет «Сент-Луис», «Питтсбург» сыграет с «Нэшвиллом», «Филадельфия» против «Лос-Анджелеса»

«Тампа-Бэй» примет «Сент-Луис» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Коламбус » дома встретится с «Нью-Джерси », «Филадельфия » – с «Лос-Анджелесом », «Питтсбург » в гостях сыграет с «Нэшвиллом», «Бостон» – с «Эдмонтоном», «Сан-Хосе» будет противостоять «Колорадо».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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