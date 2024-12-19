«Интер» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Интер» примет «Удинезе» в 1/8 финала Кубка Италии.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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