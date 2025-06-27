«Монако» показал домашнюю форму от Mizuno: в красно-белых цветах с воротником в японском стиле. Головин участвовал в презентации

«Монако» представил форму на сезон-2025/26 от японского бренда Mizuno.

Клуб будет выступать в новом комплекте в домашних матчах. Полузащитник Александр Головин принял участие в презентации.

«Футболки выполнены в классическом сочетании красного и белого цветов с диагональным разделением и вертикальными узорными полосами. Особое внимание привлекает воротник в японском стиле.

На спине, под воротником, размещена княжеская корона над золотой надписью клубного девиза Daghe Munegu. Тонкие красные полоски на плечах и у нижней части спины отсылают к флагу Монако», – говорится на сайте клуба.

Изображения: asmonaco.com