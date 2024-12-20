Бучневич забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 22 очка в 32 играх
Павел Бучневич забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой».
Форвард «Сент-Луиса» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (1:3).
На счету 29-летнего россиянина стало 22 (9+13) очка в 32 играх при полезности «+2».
Сегодня Бучневич (21:06, 2:27 – в большинстве, 1:38 – в меньшинстве, «0») отметился 4 бросками в створ и 1 блоком. Также допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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