Бучневич забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 22 очка в 32 играх

Павел Бучневич забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой».

Форвард «Сент-Луиса » стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (1:3).

На счету 29-летнего россиянина стало 22 (9+13) очка в 32 играх при полезности «+2».

Сегодня Бучневич (21:06, 2:27 – в большинстве, 1:38 – в меньшинстве, «0») отметился 4 бросками в створ и 1 блоком. Также допустил 2 потери.