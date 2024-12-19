«Ред Булл» объявил о переходе Лоусона. Лиам стал напарником Ферстаппена и заменил Переса

Лоусон присоединился к Ферстаппену в «Ред Булл».

«Ред Булл» объявил, что Лиам Лоусон будет выступать за команду в 2025 году в паре с Максом Ферстаппеном .

22-летний новозеландец занял место Серхио Переса , который покинул «Ред Булл» после четырех совместных сезонов с Ферстаппеном. В 2024 году Макс завоевал четвертое чемпионство, Перес занял восьмое место в личном зачете, набрав 152 очка против 437 у нидерландца.

В 2023-2024 годах Лоусон провел 11 гонок в «Формуле-1» за «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз»), трижды попал в очки и ни разу не финишировал выше девятой позиции.

Серхио Перес объявил об уходе из «Ред Булл»