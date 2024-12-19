21 546 зрителей посетили матч СКА против «Торпедо» – это вторая игра на «СКА-Арене» после возвращения

Более 21 тысячи зрителей посетили матч СКА против «Торпедо».

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла нижегородский клуб (6:4) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Этот матч посетили 21 546 зрителей. Это второй матч СКА после возвращения на «СКА-Арену».

В следующем матче, 21 декабря, СКА примет «Адмирал». «Торпедо » дома будет противостоять «Локомотиву» 25 декабря.

22 881 зритель посетил первый матч СКА после возвращения на «СКА-Арену»