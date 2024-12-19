21 546 зрителей посетили матч СКА против «Торпедо» – это вторая игра на «СКА-Арене» после возвращения
Более 21 тысячи зрителей посетили матч СКА против «Торпедо».
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла нижегородский клуб (6:4) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Этот матч посетили 21 546 зрителей. Это второй матч СКА после возвращения на «СКА-Арену».
В следующем матче, 21 декабря, СКА примет «Адмирал». «Торпедо» дома будет противостоять «Локомотиву» 25 декабря.
22 881 зритель посетил первый матч СКА после возвращения на «СКА-Арену»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккейные головы»
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