Лапорта о Нико Уильямсе: «Барса» уважает позицию «Атлетика». Мы готовы платить отступные, если появится возможность»
Ранее руководство «Атлетика» уведомило Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны».
«Пусть каждый делает то, что считает нужным. Мы занимаемся своим делом, пользуемся возможностями на трансферном рынке, следуем рекомендациям нашего спортивного директора и главного тренера.
Мне нечего больше добавить. «Атлетик» пусть действует по своему усмотрению. Мы уважаем их позицию, и, надеюсь, они так же уважают нашу.
Если появится рыночная возможность, связанная с выплатой отступных – «Барселона» готова сделать все, что потребуется», – сказал президент каталонского клуба.
«Атлетик» о встрече с Ла Лигой по трансферу Уильямса в «Барсу»: «Лапорта признал, что клуб работает над правилом 1:1, то есть не соответствует ему. Мы будем защищать свои интересы»