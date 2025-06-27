Лапорта о Нико Уильямсе: «Барса» уважает позицию «Атлетика». Мы готовы платить отступные, если появится возможность»

Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» готова выплатить отступные за Нико Уильямса.

Ранее руководство «Атлетика» уведомило Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны».

«Пусть каждый делает то, что считает нужным. Мы занимаемся своим делом, пользуемся возможностями на трансферном рынке, следуем рекомендациям нашего спортивного директора и главного тренера.

Мне нечего больше добавить. «Атлетик» пусть действует по своему усмотрению. Мы уважаем их позицию, и, надеюсь, они так же уважают нашу.

Если появится рыночная возможность, связанная с выплатой отступных – «Барселона » готова сделать все, что потребуется», – сказал президент каталонского клуба.

«Атлетик» о встрече с Ла Лигой по трансферу Уильямса в «Барсу»: «Лапорта признал, что клуб работает над правилом 1:1, то есть не соответствует ему. Мы будем защищать свои интересы»