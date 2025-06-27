Тудор о «Ман Сити»: «Они тратят 100 млн когда захотят. Их игроки сильнее футболистов «Ювентуса». Мы говорим о лучшей команде в мире с лучшим тренером»

Игор Тудор указал на финансовые возможности «Манчестер Сити».

«Ювентус » проиграл команде Пепа Гвардиолы (2:5) в третьем туре клубного чемпионата мира.

«Мы отдали все силы, но [против такого соперника] должны были сыграть идеально. Они тратят 100 миллионов когда захотят. Их игроки сильнее наших – это нужно сказать.

Футбол прекрасен, и победить можно в любой ситуации, но должно сойтись много условий, которые в этот раз не сошлись.

Мы говорим о лучшей команде в мире с лучшим тренером в мире. Мне не в чем упрекнуть ребят», – сказал главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор .