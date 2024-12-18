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  • Кубок мира. Спринт. Перро стартует 44-м, Фийон-Майе – 48-м, Кристиансен – 52-м, Лагрейд – 56-м, Самуэльссон – 58-м, Жаклен – 60-м, Йоханнес Бо – 68-м
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Кубок мира. Спринт. Перро стартует 44-м, Фийон-Майе – 48-м, Кристиансен – 52-м, Лагрейд – 56-м, Самуэльссон – 58-м, Жаклен – 60-м, Йоханнес Бо – 68-м

19 декабря мужчины пробегут спринт на Кубке мира по биатлону в Анси.

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап

Анси, Франция

Мужчины, спринт 

Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. 

Старт-лист 

6. Эмильен Клод (Франция)

10. Андрей Расторгуев (Латвия) 

12. Йеспер Нелин (Швеция)

15. Симон Эдер (Австрия)

18. Филипп Хорн (Германия) 

20. Данило Ритмюллер (Германия) 

22. Дидье Бьона (Италия) 

24. Антонин Гигонна (Франция) 

26. Лукас Хофер (Италия) 

27. Йоханнес Кюн (Германия) 

28. Дмитрий Пидручный (Украина) 

32. Мартин Понсилуома (Швеция) 

38. Юстус Штрелов (Германия) 

42. Мартин Улдал (Норвегия) 

44. Эрик Перро (Франция) 

48. Кентен Фийон-Майе (Франция) 

50. Томмазо Джакомель (Италия) 

52. Ветле Кристиансен (Норвегия)

56. Стурла Лагрейд (Норвегия)

58. Себастьян Самуэльссон (Швеция) 

60. Эмильен Жаклен (Франция) 

62. Филипп Наврат (Германия) 

64. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 

66. Фабьен Клод (Норвегия) 

68. Йоханнес Бо (Норвегия) 

70. Яков Фак (Словения) 

Полный старт-лист здесь.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Расторгуев
logoСимон Эдер
logoЙеспер Нелин
logoЭмильен Клод
logoФилипп Хорн
logoАнтонин Гигонна
logoЛукас Хофер
logoЙоханнес Кюн
logoМартин Понсилуома
logoДмитрий Пидручный
logoЛаура Дальмайер
logoКентен Фийон-Майе
logoЭрик Перро
logoЮстус Штрелов
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoВетле Шостад Кристиансен
logoСебастьян Самуэльссон
logoТоммазо Джакомель
logoЭмильен Жаклен
logoФилипп Наврат
logoЙоханнес Бо
logoЯков Фак
logoФабьен Клод
logoЭндре Стремсхайм
logoДанило Ритмюллер
logoсборная Австрии
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии
logoсборная Германии
logoсборная Словении
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logoКубок мира по биатлону
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logoМартин Улдал
logoДидье Бьона
logoАнси
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