Кубок мира. Спринт. Перро стартует 44-м, Фийон-Майе – 48-м, Кристиансен – 52-м, Лагрейд – 56-м, Самуэльссон – 58-м, Жаклен – 60-м, Йоханнес Бо – 68-м
Кубок мира по биатлону-2024/25
3-й этап
Анси, Франция
Мужчины, спринт
Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Старт-лист
6. Эмильен Клод (Франция)
10. Андрей Расторгуев (Латвия)
12. Йеспер Нелин (Швеция)
15. Симон Эдер (Австрия)
18. Филипп Хорн (Германия)
20. Данило Ритмюллер (Германия)
22. Дидье Бьона (Италия)
24. Антонин Гигонна (Франция)
26. Лукас Хофер (Италия)
27. Йоханнес Кюн (Германия)
28. Дмитрий Пидручный (Украина)
32. Мартин Понсилуома (Швеция)
38. Юстус Штрелов (Германия)
42. Мартин Улдал (Норвегия)
44. Эрик Перро (Франция)
48. Кентен Фийон-Майе (Франция)
50. Томмазо Джакомель (Италия)
52. Ветле Кристиансен (Норвегия)
56. Стурла Лагрейд (Норвегия)
58. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
60. Эмильен Жаклен (Франция)
62. Филипп Наврат (Германия)
64. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
66. Фабьен Клод (Норвегия)
68. Йоханнес Бо (Норвегия)
70. Яков Фак (Словения)
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
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