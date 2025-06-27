В АПЛ разрешат брать интервью у замененных футболистов в ходе матча. Операторы смогут выйти на поле, что снять празднование голов, и получат доступ в раздевалки
В АПЛ разрешат брать интервью у замененных футболистов в ходе матчей.
В предстоящем сезоне в трансляциях игр АПЛ на каналах Sky Sports и TNT Sports будет применено несколько нововведений.
В частности, телезрители увидят, как у замененных футболистов возьмут интервью в ходе матчей.
Кроме того, операторам также позволят выходить на поле для съемки крупным планом празднования голов.
Более того, операторы получат доступ в раздевалки, но с некоторыми ограничениями, в том числе нельзя будет снимать во время выступлений главного тренера перед командой.
Что теперь будет с «Торпедо»?19074 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости