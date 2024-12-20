Михеев сделал дубль в матче с «Сиэтлом» и стал 1-й звездой. У него 4+1 в последних 3 играх за «Чикаго»

Илья Михеев сделал дубль в матче с «Сиэтлом» и стал 1-й звездой.

Форвард «Чикаго » забросил 2 шайбы в матче с «Кракеном» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ . Второй гол в итоге стал победным.

30-летний россиянин забил в 3-м матче подряд (5 очков на отрезке, 4+1). В целом в сезоне – 11 (6+5) баллов в 31 игре при полезности «+4».

Сегодня Илья (16:10, 1:22 – в меньшинстве, «+2») реализовал 2 броска в створ из 4, а также отметился 1 силовым приемом.