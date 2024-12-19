«Барселона» сама произвела 150 000 футболок, пока договаривалась с Nike, и теперь не имеет права их продавать без разрешения. Каталонцы могут потерять 1,5 млн евро (Radio Catalunya)
«Барселона» может потерять 1,5 млн евро.
Football Espana со ссылкой на Radio Catalunya передает, что в первой половине года, до согласования сделки с Nike, «блауграна» рассматривала варианты сотрудничества с другими брендами и даже изучала возможность выпуска игровой формы своими силами.
Утверждается, что каталонцы произвели примерно 150 000 футболок, каждая из которых обошлась им приблизительно в 10 евро. Теперь же «блауграна» не знает, что с ними делать.
Проблема заключается в том, что для реализации запасов (в том числе бесплатной выдачи болельщикам) «Барселоне» требуется разрешение Nike. В связи с этим 1,5 миллиона евро, потраченные на производство футболок, могут попросту остаться без компенсации.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Espana
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