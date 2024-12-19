  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» сама произвела 150 000 футболок, пока договаривалась с Nike, и теперь не имеет права их продавать без разрешения. Каталонцы могут потерять 1,5 млн евро (Radio Catalunya)
15

«Барселона» сама произвела 150 000 футболок, пока договаривалась с Nike, и теперь не имеет права их продавать без разрешения. Каталонцы могут потерять 1,5 млн евро (Radio Catalunya)

«Барселона» может потерять 1,5 млн евро.

Football Espana со ссылкой на Radio Catalunya передает, что в первой половине года, до согласования сделки с Nike, «блауграна» рассматривала варианты сотрудничества с другими брендами и даже изучала возможность выпуска игровой формы своими силами.

Утверждается, что каталонцы произвели примерно 150 000 футболок, каждая из которых обошлась им приблизительно в 10 евро. Теперь же «блауграна» не знает, что с ними делать.

Проблема заключается в том, что для реализации запасов (в том числе бесплатной выдачи болельщикам) «Барселоне» требуется разрешение Nike. В связи с этим 1,5 миллиона евро, потраченные на производство футболок, могут попросту остаться без компенсации.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Espana
logoБарселона
logoNike
logoЛа Лига
деньги
игровая форма
бизнес
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ферран перед «Атлетико»: «Барселона» неудержима, когда она в лучшей форме. Мы готовы к давлению и привыкли к появлению нервозности, когда нет нужных результатов»
3сегодня, 17:32
Ямаль подарил более 100 наушников игрокам Ла Масии. Их предлагали раздать футболистам основы «Барсы», но Ламин сказал, что лучше отдать детям
28сегодня, 14:20
Лапорта о журналистах: «Барса» ценит независимость и справедливость, мы разделяем факты и мнения. Иногда новости далеки от реальности»
32вчера, 20:54
Рекомендуем
Главные новости
Самая дорогая футболка в мире – Марадона-1986. Но дочь Диего считает, что это фэйк
8 минут назадСпецпроект
Кубок Италии. 1/8 финала. «Интер» сыграет с «Удинезе»
5415 минут назад
Тебас о Суперлиге: «Они выдают новые форматы, будто это чуррос, и не анализируют влияние на турниры. Их ТВ-модель выгодна лишь большим клубам и угрожает экономической устойчивости лиг»
840 минут назад
Мбаппе о тех, с кем хотел бы сыграть: «Не хочу показаться шовинистом, но c Зиданом. С Роналду тоже, он легенда. И я уже играл с прекрасными футболистами: Месси, Неймаром, Погба, Бензема»
16сегодня, 18:07
Мареска не считает, что карьера Мудрика завершена из-за допинга: «Он вернется. «Челси» был доволен им, Миша добился большого прогресса»
6сегодня, 17:54
Постекоглу об отношении к тренерам: «Наше общество быстро списывает людей в утиль и идет дальше. Уважение утрачено, парни еще работают, а уже называются имена тех, кто их cменит»
4сегодня, 17:37
Ферран перед «Атлетико»: «Барселона» неудержима, когда она в лучшей форме. Мы готовы к давлению и привыкли к появлению нервозности, когда нет нужных результатов»
3сегодня, 17:32
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма»
108сегодня, 17:10
Спортдиректором «Спартака» может стать некий испанский специалист, но в приоритете – Кагигао из «Галатасарая» и экс-сотрудник «Ромы» Лео (Metaratings)
17сегодня, 17:01
Экс-жена Энцо о расставании: «Не просила объяснить его решение, это не горе. Просто хочу, чтобы мы поладили ради детей. Не нужно оставаться ради них, если он несчастен»
16сегодня, 16:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
639 минут назад
Хоселу:«Покинуть «Реал» – самое болезненное решение в моей жизни. Но я ушел с высоко поднятой головой и титулами. Клуб подписал одних из лучших форвардов мира: Мбаппе и Эндрика»
212 минут назад
«Челси» – «Шэмрок Роверс». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 09:42
Лепсая о новости про желание «Ман Сити», «Арсенала» и «Челси» купить Угальде у «Спартака»: «Манфредом интересуются в Англии, это факт. Но прямой переход маловероятен»
17 минут назад
Чиновника будут судить за незакрепленные футбольные ворота – 4-летний мальчик из Волжского получил переломы, когда они упали на него. На ремонт площадки было выделено 1,8 млн рублей
32 минуты назад
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
639 минут назад
Футболистка Родман об отце: «Он не папа – может, по крови, не более того. Я пыталась жить с ним, но он устраивает вечеринки 24/7 и приводит случайных сучек». Деннис извинился в инстаграме
548 минут назад
Погиб вратарь Хичкок из «Бартон Таун». Он получил серьезные травмы головы в результате нападения на вокзале, у него остались жена и сын
7сегодня, 17:54
Лига конференций. «Челси» примет «Шэмрок Роверс», «Астана» в гостях у АПОЭЛ, «Динамо» Минск на выезде сыграет с «Панатинаикосом»
8сегодня, 17:41
«Авангард» посетил ПВР в Курске. Детям организовали праздник с элементами футбола, вскоре проведут экскурсию на стадион и матч с детьми из Суджи
сегодня, 17:36
Рекомендуем