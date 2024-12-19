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«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Статистика Кубка английской лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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