Федорищев о подкупе судей: «Зенит» таким не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола»

Вячеслав Федорищев заявил, что «Зенит» не занимается подкупом судей.

Ранее губернатор Самарской области рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ .

«Точно знаю, что «Зенит » такой деятельностью [подкупом судей] не занимается.

Уважаемая, профессиональная команда. Там прозрачные и чистые правила футбола», – сказал Федорищев в программе «Очная ставка».

Вячеслав Федорищев: «У «Крыльев» есть долг в миллиард рублей, который 10 лет искусственно пролонгируется. Правительство выделяет 2 млрд в год, а клуб его не гасит»