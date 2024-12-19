Федорищев о подкупе судей: «Зенит» таким не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола»
Вячеслав Федорищев заявил, что «Зенит» не занимается подкупом судей.
Ранее губернатор Самарской области рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.
«Точно знаю, что «Зенит» такой деятельностью [подкупом судей] не занимается.
Уважаемая, профессиональная команда. Там прозрачные и чистые правила футбола», – сказал Федорищев в программе «Очная ставка».
Вячеслав Федорищев: «У «Крыльев» есть долг в миллиард рублей, который 10 лет искусственно пролонгируется. Правительство выделяет 2 млрд в год, а клуб его не гасит»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: страница «ГРТК Самара» во «Вконтакте»
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