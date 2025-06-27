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Глебов считает, что «Динамо» по силам выиграть РПЛ в следующем сезоне: «Состав соответствует»

Данил Глебов оценил шансы «Динамо» на чемпионство в следующем сезоне.

По силам «Динамо» стать чемпионом?

– По силам.

Состав соответствует этим целям?

– Соответствует.

А победа в Кубке?

– Будем хорошо играть, хорошо работать – все будет по силам, – сказал полузащитник «Динамо». 

Бело-голубых в это межсезонье возглавил Валерий Карпин. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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