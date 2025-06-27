Глебов считает, что «Динамо» по силам выиграть РПЛ в следующем сезоне: «Состав соответствует»

Данил Глебов оценил шансы «Динамо» на чемпионство в следующем сезоне.

– По силам «Динамо» стать чемпионом?

– По силам.

– Состав соответствует этим целям?

– Соответствует.

– А победа в Кубке?

– Будем хорошо играть, хорошо работать – все будет по силам, – сказал полузащитник «Динамо».

Бело-голубых в это межсезонье возглавил Валерий Карпин.