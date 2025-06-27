Глебов считает, что «Динамо» по силам выиграть РПЛ в следующем сезоне: «Состав соответствует»
Данил Глебов оценил шансы «Динамо» на чемпионство в следующем сезоне.
– По силам «Динамо» стать чемпионом?
– По силам.
– Состав соответствует этим целям?
– Соответствует.
– А победа в Кубке?
– Будем хорошо играть, хорошо работать – все будет по силам, – сказал полузащитник «Динамо».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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