Татьяна Тарасова: «Футбола у нас нет и не будет. Фигурное катание, хоккей, гимнастика, плавание, лыжи – это наше, в этих видах спорта мы в числе лучших»
Татьяна Тарасова назвала национальные виды спорта в России.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта. Вторую строчку разделили футбол и фигурное катание (по 9%).
«Футбола у нас нет и не будет. Фигурное катание, хоккей, гимнастика, плавание, лыжи – это наше. В этих видах спорта мы в числе лучших. А в футболе успехов нет», – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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