Татьяна Тарасова: «Футбола у нас нет и не будет. Фигурное катание, хоккей, гимнастика, плавание, лыжи – это наше, в этих видах спорта мы в числе лучших»

Татьяна Тарасова назвала национальные виды спорта в России.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта. Вторую строчку разделили футбол и фигурное катание (по 9%).

«Футбола у нас нет и не будет. Фигурное катание, хоккей, гимнастика, плавание, лыжи – это наше. В этих видах спорта мы в числе лучших. А в футболе успехов нет», – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .