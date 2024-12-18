Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Кагановская и Некрасов покажут ритм-танцы
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 10:00 по московскому времени (19 декабря), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Василиса Кагановская – Максим Некрасов
Анна Коломенская – Артем Фролов
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
Александра Степанова – Иван Букин
Софья Тютюнина – Матвей Грачев
Ирина Хавронина – Девид Нарижный
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Софья Шевченко – Андрей Ежлов
Елизавета Шичина – Павел Дрозд
Анна Щербакова – Егор Гончаров
Дарья Савкина – Александр Вахнов
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен после жеребьевки.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
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