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Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Кагановская и Некрасов покажут ритм-танцы

Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин покажут ритм-танцы на чемпионате России.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 10:00 по московскому времени (19 декабря), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Василиса Кагановская – Максим Некрасов

Анна Коломенская – Артем Фролов

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Александра Степанова – Иван Букин

Софья Тютюнина – Матвей Грачев

Ирина Хавронина – Девид Нарижный

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Софья Шевченко – Андрей Ежлов

Елизавета Шичина – Павел Дрозд

Анна Щербакова – Егор Гончаров

Дарья Савкина – Александр Вахнов

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен после жеребьевки.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
logoсборная России
logoчемпионат России
танцы на льду
Егор Гончаров
logoПавел Дрозд
logoЕлизавета Худайбердиева
Елизавета Шичина
Евгений Устенко
Александр Вахнов
logoВасилиса Кагановская
logoМаксим Некрасов
logoСофья Тютюнина
logoИрина Хавронина
Екатерина Миронова
Даниил Горелкин
Анна Коломенская
Дмитрий Студеникин
Дарья Савкина
Анна Щербакова (танцы)
Милана Кузьмина
Матвей Грачев
Иван Махноносов
logoЕгор Базин
logoИван Букин
Софья Леонтьева
logoДевид Нарижный
Софья Шевченко
logoЕлизавета Пасечник
logoДарио Чиризано
Екатерина Рыбакова
logoАлександра Степанова
Артем Фролов
Андрей Ежлов
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