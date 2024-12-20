У Дрэймонда Грина 0+0+0+0 и плюс/минус «-42» в игре с «Мемфисом». От попадания в клуб Тони Снелла отделил 1 перехват

Дрэймонд Грин едва не стал членом знаменитого клуба Тони Снелла .

У форварда «Голден Стэйт » 0+0+0+0 и плюс/минус «-42» в игре с «Мемфисом ». За 19 минут он выдал 0 из 4 с игры и допустил 4 потери.

От попадания в клуб Тони Снелла (0+0+0+0+0) Грина отделил 1 перехват.

«Уорриорз» уступили со счетом 93:144, это самый крупный разгром сезона НБА .