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  • У Дрэймонда Грина 0+0+0+0 и плюс/минус «-42» в игре с «Мемфисом». От попадания в клуб Тони Снелла отделил 1 перехват
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У Дрэймонда Грина 0+0+0+0 и плюс/минус «-42» в игре с «Мемфисом». От попадания в клуб Тони Снелла отделил 1 перехват

Дрэймонд Грин едва не стал членом знаменитого клуба Тони Снелла .

У форварда «Голден Стэйт» 0+0+0+0 и плюс/минус «-42» в игре с «Мемфисом». За 19 минут он выдал 0 из 4 с игры и допустил 4 потери.

От попадания в клуб Тони Снелла (0+0+0+0+0) Грина отделил 1 перехват.

«Уорриорз» уступили со счетом 93:144, это самый крупный разгром сезона НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
logoГолден Стэйт
logoМемфис
logoНБА
logoДрэймонд Грин
logoТони Снелл
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