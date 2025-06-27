Бузникин о шутках про «Краснодар» и подписание возрастных игроков: «Теперь шутим мы. Смолов, Газинский получили золотые медали»

Максим Бузникин высказался о критике «Краснодара» из-за возрастных игроков.

Клуб впервые в своей истории стал чемпионом России в сезоне-2024/25. «Быки» на 1 балл опередили «Зенит».

«Над «Краснодаром » шутили, что мы подписали летом 2024 года возрастных игроков? Теперь шутим мы.

Смолов получил золотую медаль, Газинский получил. Они заслужили это своей карьерой.

Критиковать будут всегда. Но любой клуб ставит свои задачи и цели. И опирается на свои интересы», – заявил глава селекционной службы «быков».