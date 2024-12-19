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Месси, Салах, Палмер, Кроос, Левандовски, де Брюйне – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 40-го по 11-е

Опубликована новая часть рейтинга 100 лучших футболистов 2024 года.

Английская газета The Guardian опубликовала список игроков, занявших места с 40-го по 11-е. Ранее были обнародованы позиции с 100-й по 41-ю, полностью рейтинг будет оглашен в пятницу.

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран.

Рейтинг лучших футболистов года по версии The Guardian, места с 40-го по 11-е:

40. Бернарду Силва, «Манчестер Сити»

39. Педри, «Барселона»

38. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль»

37. Луис Диас, «Ливерпуль»

36. Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити»

35. Рубен Диаш, «Манчестер Сити»

34. Деклан Райс, «Арсенал»

33. Алекс Гримальдо, «Байер»

32. Хакан Чалханоглу, «Интер»

31. Родриго, «Реал»

30. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»

29. Виктор Дьокереш, «Спортинг»

28. Вильям Салиба, «Арсенал»

27. Лионель Месси, «Интер Майами»

26. Гранит Джака, «Байер»

25. Рафинья Диас, «Барселона»

24. Антонио Рюдигер, «Реал»

23. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла»

22. Адемола Лукман, «Аталанта»

21. Роберт Левандовски, «Барселона»

20. Феде Вальверде, «Реал»

19. Джамал Мусиала, «Бавария»

18. Мартин Эдегор, «Арсенал»

17. Дани Ольмо, «Барселона»

16. Тони Кроос, «Реал» (завершил карьеру)

15. Фил Фоден, «Манчестер Сити»

14. Нико Уильямс, «Атлетик»

13. Букайо Сака, «Арсенал»

12. Коул Палмер, «Челси»

11. Мохамед Салах, «Ливерпуль»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
рейтинги
logoБайер
logoвысшая лига Португалия
logoАнтонио Рюдигер
logoСпортинг
logoРубен Диаш
logoБавария
logoРеал Мадрид
logoВиктор Дьокереш
logoЛа Лига
logoБарселона
logoКевин де Брюйне
logoВильям Салиба
logoДжамал Мусиала
logoДани Ольмо
logoЛионель Месси
logoНико Уильямс
logoМартин Эдегор
logoЛиверпуль
logoИнтер Майами
logoКоул Палмер
logoВирджил ван Дейк
logoАталанта
logoЭмилиано Мартинес
logoАдемола Лукман
logoЧелси
logoРафинья Диас
logoГранит Джака
logoМохамед Салах
logoТони Кроос
logoпремьер-лига Англия
logoАлекс Гримальдо
logoРоберт Левандовски
logoФедерико Вальверде
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoРодриго
logoЛуис Диас
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoАрсенал
logoПедри
logoФилип Фоден
logoХакан Чалханоглу
logoБукайо Сака
logoМЛС
logoАлексис Мак Аллистер
logoБернарду Силва
logoбундеслига Германия
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