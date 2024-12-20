Мичков против «Кингс»: 1 бросок и «минус 4» за 12:19. У него 0+0 и «минус 8» в последних 4 играх
Матвей Мичков завершил матч с «Лос-Анджелесом» с полезностью «минус 4».
«Филадельфия» проиграла «Кингс» (3:7) в регулярном чемпионате НХЛ.
20-летний россиянин остался без результативных действий в 4-м матче подряд («минус 8») на отрезке.
В целом в дебютном сезоне в лиге у Матвея 27 (11+16) очков в 31 матче при полезности «минус 3». Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.
Сегодня Мичков (12:19, 2:24 – в большинстве) отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем