Мичков против «Кингс»: 1 бросок и «минус 4» за 12:19. У него 0+0 и «минус 8» в последних 4 играх

Матвей Мичков завершил матч с «Лос-Анджелесом» с полезностью «минус 4».

«Филадельфия » проиграла «Кингс» (3:7) в регулярном чемпионате НХЛ .

20-летний россиянин остался без результативных действий в 4-м матче подряд («минус 8») на отрезке.

В целом в дебютном сезоне в лиге у Матвея 27 (11+16) очков в 31 матче при полезности «минус 3». Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.

Сегодня Мичков (12:19, 2:24 – в большинстве) отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю.